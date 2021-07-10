Депутат Васильев рассказал, где в Калининском районе можно построить налоговую

Жители Калининского района обратились к депутату муниципального образования "Северный" Дмитрию Васильеву с просьбой помочь в переносе места строительства здания налоговой.

Чиновник, в свою очередь, рассмотрел запрос родителей учеников школы №121 и горожан, проживающих в близлежащих домах. В обращении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте" он напомнил, почему местные выступают против реализации проекта на проспекте Науки. В таком случае придется вырубить целый сквер. Кроме того, нарушится инсоляция школы и увеличится транспортная нагрузка.

В связи с этим Васильев предложил две альтернативные точки для строительства налоговой инспекции: территория на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Руставели и территория напротив ТЦ "Европолис". Первый участок, по словам депутата, расположен не очень удобно, поэтому было принято решение сконцентрироваться на втором.

"Участок у ТЦ "Европолис" находится в пешей доступности от ст. метро "Лесная", микрорайон развивается и есть возможность удобно расположить здание среди новостроек с учетом транспортной доступности. Более того, этот участок по размеру больше и здесь нет зеленых насаждений, поэтому не придется вырубать 68 взрослых деревьев. Пустырь не используется и полностью готов под строительство», — написал Дмитрий Васильев.

Чтобы понять, насколько такое расположение будет удобным, чиновник обратился к горожанам с просьбой принять участие в обсуждении и определить самый оптимальный вариант.