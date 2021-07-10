Суд арестовал бизнесмена за ложный донос о вымогательстве от членов банды Цапков

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал до 5 сентября бизнесмена Александра Исюка по делу о ложном доносе.

Исюк подал заведомо ложное заявление о вымогательстве. Он заявил, что члены банды Цапка вымогали у него 70 млн рублей. После этого было возбуждено уголовное дело, а впоследствии преследование по нему было прекращено.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская на Кубани с 1998 по 2010 годы. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовая расправа над 12 людьми в доме фермера Сервера Аметова.