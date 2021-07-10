Украина намерена депортировать крымчан после "возвращения" полуострова

Украинское правительство намерено депортировать жителей российского Крыма после "возвращения" полуострова. Об этом рассказал вице-премьер страны Алексей Резников.

Политик заявил, что Киев рассматривает несколько вариантов в отношении граждан РФ после "возвращения" Крыма в состав Украины. По словам Резникова, на полуострове якобы идут ассимиляция и вытеснение местного населения.

"Минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России", — пожаловался вице-премьер в эфире украинского телеканала.

Резников добавил, если люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, Украина "выдворит" их в связи с "незаконным нахождением" на территории страны.