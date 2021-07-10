Шантаж по-кубански: как губернатор Кондратьев подставил краснодарцев и услужил Турции

Туристы отменяют поездки на краснодарские курорты после радикального шага губернатора Вениамина Кондратьева, обязавшего всех приезжих вакцинироваться против коронавируса. Теперь под вопросом не только туристический сезон, но и губернаторская карьера.

Власти региона с 1 августа разрешили отелям принимать непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но только в том случае, если они сделают прививку в течение трех дней после прибытия.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Претензии к «коронавирусным» штрафам властям Краснодара предъявляли еще прошлой весной. Тогда регион стал одним из первых, где официально ввели карантин, а краснодарцев за необоснованный выход на улицу штрафовали на серьезные суммы — от 15 000 до 40 000 рублей. Теперь все куда серьезнее: пострадает местный бизнес и туристы, а краевой бюджет явно не досчитается «лишних» миллионов после таких «кондратьевских» мер.

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«Это серьезно»: массовая отмена туров

В лучшие годы Краснодарский край зарабатывал на туризме больше, чем любой российский регион: например, за 10 месяцев 2018 года вышло 60,5 миллиарда рублей. В 2020-м из-за пандемии край посетило на 33% меньше туристов, чем в 2019-м — всего 11 миллионов человек. Властям даже пришлось отменить курортный сбор до конца года, чтобы привлечь людей.

Надежды возлагались на лето 2021-го, но тут «палки в колеса» решил вставить сам губернатор Кондратьев. Зачем саботировать работу и без того пострадавшего туристического бизнеса — неизвестно. И если Краснодар, да даже Сочи с Адлером, такую «голодовку» худо-бедно переживут, то маленькие курортные поселки от туризма зависимы на 100% — иных источников заработка у местного населения просто нет. И губернатор об этом прекрасно знает.

«По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций [туров, - прим.ред.] на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», — заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе РИА Новости.

Бескомпромиссность краснодарских властей может подорвать внутренний туризм как явление. Регион остается самым популярным среди российских курортов. Альтернатива есть — Крым, но он «не резиновый» и всех «отказников» от Краснодарского края принять не может. И тут появляются смекалистые иностранные конкуренты.

ФБА «Экономика сегодня» / Вероника Комкова

Сейчас Турция предъявляет к российским туристам куда более лояльные требования, чем Краснодарский край: для въезда достаточно отрицательного ПЦР-теста, можно даже не прививаться. Очень кстати 9 июня цены на турецкие путевки упали до 22 тысяч рублей — ожидаемо, объем бронирований за последнюю неделю вырос в полтора раза, несмотря на крайне высокую вероятность подхватить ковид в Турции. Но тех, кто вакцинироваться принципиально не желает, такая перспектива не пугает.

«Сейчас абсолютное большинство бронирует Турцию, а желающих на краснодарские курорты очень мало. До того, как Турцию снова открыли [22 июня перелеты вновь возобновились, — прим.ред.], все поголовно бронировали Краснодарский край», — поделился с корреспондентом «ПС» сотрудник одного из российских туроператоров.

Где вакцина, Кондратьев?

Сомнительную политику «отдых только для привитых» Кондратьев решил сгладить содействием в вакцинации приезжих. В попытках порадовать федеральные власти благим делом, а туристов — фактически принудительной прививкой, он заявил, что «уже направил письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины».

«Вакциной мы обеспечим. А чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях».

Невские Новости / Матвей Владимиров

До открытия обещанных пунктов вакцинации в отелях осталось двадцать дней. Однако многие туристы и на прививку в гостинице не согласны. Красноречиво описывает эмоции курортников самый популярный комментарий под последним постом Кондатьева в Instagram — «Приедь в Анапу, сделай прививку, проваляйся в отеле с поствакцинальной температурой 3 дня, а потом ротавирус на пляже подхвати сверху на свеженькую прививку. Незабываемый отдых».

ЧС или туристический сезон?

Примечательно, что основанием штрафов для непривитых туристов будет административная статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как отмечает политолог Марат Баширов, в таком случае Кондратьеву придется выбирать между вводом режима ЧС и открытыми отелями.

«Чрезвычайную ситуацию он не объявлял и не доказал угрозу ее возникновения и значит штраф будет незаконным. А если объявит из-за пандемии, то ему придется закрыть отели полностью. Развилочка», — отмечает Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».

Политолог прогнозирует, что в августе интернет заполонят многочисленные скандальные видео от туристов с кубанских курортов, которых будут штрафовать и выселять из гостиниц. Если губернатор не одумается.

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Так негибкость управленческих решений Кондратьева «услужила» всем: россиянам, желающим отдохнуть на море, местным жителям, зарабатывающим на курортном сезоне, краевому бюджету, зависимому от туризма, владельцам отелей, туроператорам, российскому здравоохранению, вынужденному лечить «ковидных» после поездок в Турцию. Да и самому губернатору, о работе которого сделают выводы и федеральные власти, и избиратели.

А турецкие отельеры радуются выгоде: россияне выбирают их, а не отечественный курорт с ультиматумами местных властей. Тем временем риск завезти в Россию новый штамм коронавируса «дельта-плюс», обнаруженный накануне в Турции, возрастает.

Ультиматум понятен: хочешь отдыхать — вакцинируйся. Наверное, так бы оно все и сработало, не будь у курортов Краснодарского края куда более «покладистых» конкурентов: вышеупомянутой Турции, недавно открытого для въезда отдыхающих Египта, недешевой, но все же Греции…

Цифры не врут: спрос на зарубежные направления среди россиян вырос на 40–50% в июне. И это, кажется, куда больше, чем потенциальный рейтинг губернатора Кондратьева.