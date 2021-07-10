Макгрегор сделал громкое заявление перед боем с Порье

Турнир MMA, организованный Ultimate Fighting Championship, состоится в ночь на 11 июля на спортивной арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, чем закончится третий бой против американца Дастина Порье.

"Через 16 часов этот человек (Дастин Порье. — Прим. Ред.) узнает: если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить. Завтра ночью я заставлю этого человека заплатить за все своей жизнью, я не шучу", — цитирует бойца портал Bjpenn.com.

Ирландский боец смешанного стиля пообещал, что Порье "умрет". Бойцы встречались в октагоне дважды. В 2014 году Макгрегор одержал победу над Порье нокаутом, в январе 2021 года американец смог взять реванш.