"Это не ваша вина": певец Денис Майданов обратился к Черчесову после ухода из сборной

Известный российский певец Денис Майданов поблагодарил бывшего главного тренера сборной страны Станислава Черчесова, а также весь его тренерский штаб.

Российский футбольный союз 8 июля принял решение разорвать контракт с главным тренером национальной команды страны Станиславом Черчесовым и со всем его тренерским штабом.

Один из помощников специалиста Мирослав Ромащенко опубликовал в Instagram фотографию и написал все, думает о пяти годах работы с главной командой страны. Майданов, в свою очередь, встал на защиту тренерского штаба.

"Мира, спасибо вам с Саламычем огромное за эти годы и футбольные праздники, которые вы нам дарили! Вы делали все, что могли, и выдавали результат! Мы привыкли к хорошему в нашем футболе, даже уже подзабыли, как не лучшим образом обстояли дела до вас", — заявил певец.

Сборная России на текущем чемпионате Европы по футболу заняла последнее место в своей группе. Подопечные Станислава Черчесова уступили в Санкт-Петербурге Бельгии, в Копенгагене — Дании. Россияне смогли выиграть только одну встречу у сборной Финляндии.