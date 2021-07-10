Путин заслушал доклад о природных пожарах в Челябинской области

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обеспечить отдых для детей, которых из-за лесного пожара эвакуировали из лагеря.

Текслер доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в Челябинской области. Губернатор рассказал, что более 100 детей пришлось эвакуировать из оздоровительного лагеря из-за пожаров.

Путин поручил обеспечить продолжение отдыха для эвакуированных детей на Черном море. Также президент России подчеркнул, что нужно решить вопрос с жильем для граждан, чьи дома пострадали из-за стихии.