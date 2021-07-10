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Онищенко допустил, что Россия зарегистрирует иностранные вакцины от коронавируса

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Онищенко допустил, что Россия зарегистрирует иностранные вакцины от коронавируса

Россия может зарегистрировать иностранные вакцины от коронавируса, допустил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ (с 1996 по 2013 год) Геннадий Онищенко. Об этом он заявил на заседании пресс-клуба в Медиагруппе «Патриот».

«Каждый год мы спокойно регистрируем все западные вакцины от гриппа например. Она дорогая, правда. Пожалуйста, прививайся. Думаю, что будет то же самое сделано с вакцинами от коронавируса», — отметил Онищенко.

7 июля американская корпорация Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять свою вакцину от коронавируса Janssen в Россию. По словам представителя компании, поставки могут начаться после местных клинических испытаний и регистрации. В Pfizer пока рассматривают вопрос о регистрации препарата в РФ, сообщало ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о подаче документов на регистрацию своих вакцин рядом иностранных производителей.