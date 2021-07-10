Издание The Daily Telegraph подтвердило, что получает материалы для своих публикаций от спецслужб. Однако, как выяснилось, это не единственное СМИ, работающее на разведку.

BBC и Reuters признаны крупнейшими СМИ в Великобритании. Среди читателей и представителей профессионального сообщества они пользуются большим авторитетом. Агентства позиционируют себя как объективные и независимые средства массовой информации, приверженцев свободы слова, но оба были замечены в распространении антироссийских фейков.

Так, издание Reuters, согласно рассекреченным материалам, тайно финансировалось британским правительствам по указанию антисоветской пропагандистской организации, находившейся под контролем MИ-6. Что же касается BBC, то СМИ использовали в качестве промежуточного звена для сокрытия платежей.

Представитель Reuters Дэвид Крандвелл, в свою очередь, заверил, что в период с 1960 по 1970 годы многие новостные организации получали государственные субсидии после Второй мировой войны. Правда, тогда договоренности не соответствовали текущим принципал агентств, отметил он.

Теперь же, уверяют в СМИ, принципы доверия — это этический кодекс, провозглашающий, что издание никогда не перейдет в руки конкретного заинтересованного лица или целой группы. На аналогичные "принципы" ссылалось и BBC. Однако документы, которые утекли в Сеть в 2021 году, говорят об обратном. Более подробно — в материале Федерального агентства новостей.