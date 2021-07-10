Губерниев прокомментировал переход Лунева в "Байер" цитатой из песни "Потерянный рай"

Капитан сборной России Артем Дзюба также поздравил бывшего одноклубника Андрея Лунева с переходом в Бундеслигу, пожелав ему удачи.

Спортивный телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал в социальных сетях на новость о трансфере голкипера Андрея Лунева в леверкузенский "Байер".

Губерниев лестно отозвался о решении бывшего вратаря петербургского "Зенита" Андрея Лунева перебраться в немецкий чемпионат — Бундеслигу. Ведущий прокомментировал новость цитатой из композиции "Потерянный рай" рок-группы "Ария".

"Бояться не надо, душа моя будет рядом, твои сновидения до рассвета охранять", — написал ведущий "Матч ТВ".

Лунев выступал за сине-бело-голубых с 2017 года. На днях вратарь подписал двухлетнее соглашение с немецким "Байером", сумма трансфера не уточняется.