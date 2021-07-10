Британское The Daily Telegraph подтвердило, что работает со своей и американской разведками при написании материалов. Эти статьи отличаются яркой антироссийской направленностью.

Данное заявление стало блестящим доказательством того, о чем догадывались многие. Крупнейшие и одни из самых авторитетных западных СМИ активно сотрудничают со спецслужбами, которые снабжают их заведомо ложными сведения. Федеральное агентство новостей проанализировало, кто и для чего этим занимается.

Перечень таких изданий не ограничивается популярным британским ежедневником. В него входят уже зарекомендовавшие себя определенным образом BBC, Bellingcat, Washington Post, Reuters, CNN и New York Times. К этой когорте можно добавить сетевое издание "Проект", а также Bloomberg, Guardian, The Bell и ряд других.

Перед нами СМИ с известными именами, которые являются всего лишь инструментами в глобальной политической игре. Целей у этой кампании немного — ослабить Россию на мировой арене и создать нужный информационный фон для нового витка санкций против Москвы.

Так, информагентство Bellingcat было основано за три дня до трагедии с Boeing MH17 в небе над Украиной. Как только воздушное судно разбилось, появилась первая статья Эллиота Хиггинса об установке "Бука", из которого якобы расстреляли малайзийский борт. Используя данные этой статьи, США и ЕС немедленно ввели санкции против РФ, хотя опубликованные материалы не были подкреплены ни одним доказательством. Не секрет, что впоследствии это издание займет лидирующие позиции среди СМИ, систематически тиражирующих обвинения в адрес российских военных и представителей силовых структур.

О других примерах использования СМИ в качестве инструмента давления на Россию и публикации в них бездоказательной антироссийской пропаганды подробнее читайте в материале ФАН.