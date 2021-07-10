"Будем сотрудничать": Байден готов работать с Кремлем в сфере кибербезопасности

Президент США Джо Байден рассказал о планах по совместной работе с российской стороной в сфере кибербезопасности.

По его словам, ситуация требует дополнительных контактов между специалистами обеих стран. Одна из таких встреч может пройти 16 июля.

"Мы установили комитет - совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать", — сказал Байден.

Стоит отметить, что американский лидер не стал раскрывать подробности о формате предстоящей встречи. Место проведения мероприятия также остается неизвестным.

Ранее стало известно, что Байден проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят газопровод "Северный поток — 2".