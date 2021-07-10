В Москве образовались очереди из желающих привиться от коронавируса вакциной "КовиВак"

Огромная очередь из желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции выстроилась в Тушинском парке Москвы после информации о поставке препарата "КовиВак".

Как сообщил один из очевидцев, чтобы попасть в павильон "Здоровая Москва", придется ждать около пяти часов. Количество собравшихся говорит о популярности "КовиВака" среди жителей столицы, передает сайт 360tv.ru.

Информация о поступлении в Москву новой партии этой вакцины появилась на сайте столичной мэрии в субботу утром. Это вызвало ажиотаж из желающих привиться именно этим препаратом. С полным списком павильонов, где есть возможность привиться препаратом Центра имени Чумакова, можно ознакомиться на сайте администрации города.