Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Климатические изменения могли повлиять на размеры тела древнего человека

86
Климатические изменения могли повлиять на размеры тела древнего человека

Особенности человеческой эволюции связаны с изменением климатических условий на территориях, в которых обитали представители рода Homo, считают ученые.

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) изучили окаменелости рода Homo и объяснили причины изменения размеров тела и мозга древних людей. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Nature Communications.

Как утверждают ученые, на эволюцию человека повлияли климатические изменения. После того как Homo переселились из Африки в Евразию, у них изменилась форма лица и носа, что позволяло им лучше переносить холодную погоду. На размеры мозга влияла окружающая обстановка.