Климатические изменения могли повлиять на размеры тела древнего человека

Особенности человеческой эволюции связаны с изменением климатических условий на территориях, в которых обитали представители рода Homo, считают ученые.

Специалисты Кембриджского университета (Великобритания) изучили окаменелости рода Homo и объяснили причины изменения размеров тела и мозга древних людей. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Nature Communications.

Как утверждают ученые, на эволюцию человека повлияли климатические изменения. После того как Homo переселились из Африки в Евразию, у них изменилась форма лица и носа, что позволяло им лучше переносить холодную погоду. На размеры мозга влияла окружающая обстановка.