Зеленский разочаровал украинцев из-за невыполненных обещаний по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский растерял свой рейтинг из-за невыполненных обещаний и популизма. Об этом высказались политические эксперты и аналитики.

Социологические опросы продемонстрировали низкий рейтинг главы Украины. Большинство жителей страны уверены, что Киев движется в неправильном направлении. Политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что Зеленский оказался худшей копией экс-главы государства Петра Порошенко.

"Никто этого не ожидал", — приводит слова аналитика RT.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал главную причину разочарования украинцев в Зеленском. Глава государства обещал добиться мира в Донбассе. Однако это заявление оказалось не выполнено. Дудчак придерживается такого же мнения, что и Жарихин.