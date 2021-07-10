Сколько можно врать: Захарова резко ответила на фейк о встрече Лаврова с талибами в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась в адрес СМИ и анонимных telegram-каналов, которые утверждают, что министр иностранных дел Сергей Лавров на неделе якобы принимал в Москве представителей движения «Талибан»11 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Эти сообщения иллюстрируются фотографией главы российского МИД, который здоровается с одним из талибов.

Мария Захарова заявила, что снимок был сделан в 2019 году во время торжественного заседания в честь столетия дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Тогда в Москве состоялись межафганские переговоры, в которых участвовали представители различных политических и общественных движений Афганистана.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же.Фотография, которую используют, сделана в 2019 году в ходе торжественного заседания, посвящённого столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном», — написала Захарова в своем Telegram.

8 июля в Москву прибыла делегация катарского офиса талибов на фоне наступления боевиков "Талибана" в Афганистане, которое началось после выхода войск США и союзников.

Мария Захарова сообщила, что с делегацией встречался спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Межафганский диалог — залог стабильности в регионе. Именно о нем и шла речь в ходе встречи . А еще о безопасности дипломатов в Афганистане», — подчеркнула официальный представитель МИД.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации