Британское издание The Daily Telegraph официально призналось, что от американских и британских спецслужб получает указания для публикации различных материалов.

Чаще всего это ложные обвинения, а качество получаемой информации оставляет желать лучшего. При этом The Daily Telegraph не единственное издание, имеющее связь со структурами западной разведки и другими организациями. ФАН поделился расследованием на тему спонсирования СМИ иностранными силовыми ведомствами.

Одной из таких организаций является Bellingcat, возглавляемая британцем Эллиотом Хиггинсом. Интернет-ресурс задействован в антироссийской пропаганде и публикует заведомо ложные данные. В МИД РФ неоднократно заявляли, что западные спецслужбы или представители силовых структур используют Bellingcat для продвижения нужных им сведений и осуществления информационных диверсий.

Подтверждением этих слов является список официальных доноров Bellingcat. Среди спонсоров числятся "Открытое общество" (признано нежелательным в РФ) Джорджа Сороса, "Национальный фонд демократии" (NED, признан нежелательным в РФ), Агентство США по международному развитию (USAID) и другие.

Кроме этого, в 2018 году от журналистки Эммы Бест поступила информация о частичном финансировании Bellingcat Министерством обороны Великобритании. При этом о связях британского издания с ЦРУ открыто говорят даже высокопоставленные сотрудники организации.

Подробности расследования о причастности спецслужб США и Великобритании к работе западных СМИ можно прочитать в материале ФАН.