Аналитик объяснил ослабление рубля на 5-10% операциями Минфина и ЦБ РФ

Курс рубля без учета валютных операций Минфина и Центробанка должен составлять на 5-10% выше текущего, считает глава УК "Спутник — Управления Капиталом" Александр Лосев.

По его словам, "честный" курс российской валюты находится в диапазоне 65-70 единиц за доллар. Значимость валютных интервенций правительства и регулятора подтверждает факт, что рубль перестал быть "нефтяной валютой" и никак не реагирует на новые максимумы котировок сырья, объяснил Лосев в комментарии РИА Новости.

Минфин РФ направляет на покупки иностранной валюты дополнительные доходы от продажи нефти. Операции в интересах министерства проводит Центробанк. Регулятор продолжает скупать валюту на рынке. Объем таких покупок с 7 июня по 5 августа 2021 года должен составить 296 млрд рублей в день.