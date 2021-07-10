Экс-разведчица признала беспомощность США перед Россией после слов Путина о мировой войне

Соединенные Штаты совершенно не готовы противостоять России, рассказала экс-офицер американской разведки Ребекка Коффлер изданию The Hill.

К такому выводу Коффлер пришла после заявления главы РФ Владимира Путина о мировой войне. Российский президент полагает, что Запад прекрасно осведомлен о своем заведомом проигрыше в случае вооруженного конфликта.

"Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях", — отметила бывшая разведчица.

Москва обращает внимание, что США решили сделать ставку на применение своих технологий даже против не слишком вооруженных противников. Например, против террористов в Афганистане и Ираке. Однако России точно есть чем нивелировать возможную угрозу. Американские IT-сети и спутники абсолютно беспомощны и беззащитны перед российским оружием, которое способно поразить орбитальную систему обороны США.

Экс-разведчица предполагает, что возможным местом развязки вооруженного столкновения может стать Черное море. Именно там силы НАТО часто осуществляют свои провокации, которые однажды могут привести к чему-то более серьезному.