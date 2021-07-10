«ЕК не финансирует заборы»: Литва вынуждена за свой счет строить стену на границе

Еврокомиссия (ЕК) не собирается выделять средства на строительство стены, которую планируют возвести власти Литвы на границе с Белоруссией. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ЕК. Там подчеркнули, что не занимаются финансированием заборов, но готовы оказать прибалтийской республике помощь «процессу управления границами».

«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», — приводит агентство слова представителя ЕК.

Накануне власти Литвы объявили о начале строительства забора протяженностью около 30 километров в районе города Друскининкай. Как полагают в Вильнюсе, эта мера поможет сдержать наплыв нелегальных мигрантов, которые через Белоруссию бегут в Европу. Ситуацию в Литве признали экстремальной. Строительство стены на границе оценивается примерно в 40 млн евро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не в силах больше сдерживать поток мигрантов из стран Азии и Африки, так как из-за санкций Евросоюза у Белоруссии на это нет «ни денег, ни сил».