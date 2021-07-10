Жителям Москвы стала доступна противокоронавирусная вакцина "КовиВак"

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" вновь стала доступна в Москве. Ее можно получить в павильонах "Здоровая Москва".

Партия вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак", разработанной специалистами центра им. Чумакова, была поставлена в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы. Отмечается, что препарат уже доставили в 14 павильонов "Здоровая Москва". Пройти процедуру вакцинации "КовиВаком" можно бесплатно и без предварительной записи.

Как сообщает сайт 360tv.ru, вакцина "КовиВак" создана на основе инактивированных коронавирусных частиц. Они не наносят вред здоровью пациента и позволяют сформировать иммунитет.