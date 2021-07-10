Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске произошел из-за сварочных работ

Сварочные работы привели к взрыву в жилом многоквартирном доме в Новосибирске.

Как сообщает региональное МЧС, ЧП случилось в Ленинском районе города в доме в переулке 1-й Римского-Корсакова. Изначально произошла разгерметизация газового баллона, в результате случился пожар и загорелись вещи. Взрывом выбило окно и входную дверь в квартиру. Соседние квартиры не были повреждены.

По предварительным данным, пострадали два человека: рабочий и хозяйка квартиры, где случилось ЧП. Мужчина госпитализирован с ожогами, женщине также оказали первую помощь. Огонь удалось потушить до приезда МЧС.