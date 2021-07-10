Российский биолог оценил вероятность заражения штаммом COVID-19 "Дельта" без маски

Вероятность заражения штаммом коронавирусной инфекции "Дельта" существенно возрастает, если не соблюдать масочный режим.

Отсутствие медицинской маски может вдвое увеличить вероятность заражения штаммом коронавирусной инфекции "Дельта". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.

"Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — объяснил он.

Эффективным способом защиты от заражения также является вакцинация. Она позволяет значительно снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщает сайт 360tv.ru, привившиеся граждане незаразны.