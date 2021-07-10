Шеф-повар рассказал о реакции Мишустина после посещения ресторана в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллеги из правительства во время визита в Екатеринбург на выставку «Иннопром» посетили один из ресторанов города и остались очень довольны блюдами и обслуживанием. Об этом РИА Новости рассказал шеф-повар и управляющий заведения Михаил Ковалев.

По его словам, о визите высоких гостей сотрудники узнали за два дня. Но специальных блюд не готовили - на стол подавали угощения из стандартного меню. Не было и особых мер безопасности — в других залах ужинали другие участники «Иннопрома». Мишустина сопровождали министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.

«Они приехали к нам в ресторан, дружно, весело поужинали. Никаких особенностей не было. Внутри, конечно, был небольшой мандраж, потому что ты понимаешь, что ты не работаешь в том формате, что обычно. Но все те же самые операции производились, что и обычно», — рассказал Михаил Ковалев.

По его словам, на стол подавались «традиционные, понятные блюда»: пельмени, камчатский краб, муксун, салаты «Оливье», «Шуба»,«Нисуаз».

Шеф-повар рассказал, что после ужина получил в свой адрес аплодисменты от высоких гостей.

«Я когда выходил, у них улыбки были на лицах. Получил аплодисменты за работу нашего ресторана. Персонал тоже поблагодарили теплыми словами. Все хорошо очень прошло», — признался Ковалев.

Одиннадцатая выставка «Иннопром» прошла в столице Урала с 5 по 8 июля.