Запрет пропаганды ЛГБТ и вагон претензий: за что Евросоюз лишит Венгрию и Польшу денег

Европарламент поддержал резолюцию с требованием к Европейской комиссии «принять меры» против Венгрии, где утвердили закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ среди детей, сообщает Associated Press. За уклонение от общеевропейского курса Венгрию накажут рублем. Точнее, евро.

Большинство парламентариев считают принятый в середине июня венгерский закон «нарушающим принципы равенства» и голосуют за урезание финансирования Будапешта. Новая норма запрещает показывать детям контент, пропагандирующий трансгендерность или гомосексуальность, ограничивает обсуждение этих вопросов в школах и устанавливает реестр организаций, имеющих право проводить уроки секс-просвещения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще до голосования евродепутатов дала понять, что суверенное законотворчество Венгрии с рук не сойдет.

«Этот закон дискриминирует людей на почве их сексуальной ориентации и противоречит фундаментальным ценностям ЕС. Никаких компромиссов быть не может. Я использую все возможности Еврокомиссии, чтобы защитить права граждан ЕС», — заявляла ранее чиновница.

Президент Венгрии возмущен попыткой стран-членов ЕС диктовать, как воспитывать венгерских детей. Он раскритиковал колониальные привычки «старой Европы», припомнив заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, призвавшего «поставить Венгрию на колени» в вопросе прав ЛГБТ.

«Мы не можем согласиться, чтобы какая-либо страна в ЕС говорила, что нужно поставить одну из стран Вышеградской четверки на колени. Эту диктатуру необходимо остановить», — заявил Орбан.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Пандемия как метод шантажа

В целях защиты венгерского ЛГБТ-сообщества от дискриминации Еврокомиссия планирует прибегнуть к едва ли гуманным методам, наказав все население страны. До 12 июля ведомство решит, выделять ли Венгрии семь миллиардов евро для помощи экономике страны после пандемии коронавируса. Судя по множеству накопившихся у руководства ЕС претензий к консервативному президенту Орбану, решение будет не в пользу Венгрии.

При этом страна весной прошлого года «затянула пояса» как могла. Для борьбы с «коронакризисом» правительству пришлось установить новые налоги (даже на транспортные средства), а финансирование политических партий урезали вполовину. Выплаты из общесоюзного бюджета Будапешту очень нужны, о чем европейские партнеры знают. И давят на больное.

Неугодный Орбан

В мае прошлого года президент Венгрии потребовал извинений от руководства ЕС, упрекнувшего Будапешт в «нарушении демократических принципов» и чуть ли не узурпации власти. Недружественные заявления в очередной раз прозвучали от Урсулы фон дер Ляйен — немецкий политик и глава Еврокомиссии относится к право-консервативному курсу венгерских властей крайне предвзято.

Мнение Венгрии и Польши, «братьев» по Вышеградской группе, в Евросоюзе едва ли учитывается. Так в ноябре 2020-го две страны заблокировали проект семилетнего бюджета ЕС: Брюссель придумал увязать распределение денег по странам с «верховенством права», в несоблюдении которого «вышеградцев» постоянно упрекают страны Западной Европы.

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Но механизм все-таки вступил в силу: теперь общесоюзные деньги получают те, кто соблюдает «верховенство закона» — в единственно верной интерпретации Брюсселя, конечно. Именно этот пункт Еврокомиссия хочет использовать, чтобы лишить Варшаву и Будапешт средств.

Польше тоже достанется

Переизбрание в прошлом году президента-консерватора Анджея Дуды западному Евросоюзу совсем не понравилось. Ранее Дуда планировал запретить однополым парам усыновлять детей и назвал ЛГБТ-идеологию «разрушительной», отметив, что под клише уважения и терпимости она скрывает «глубокую нетерпимость». В Брюсселе возмутились, но к решительным действиям не переходили.

Но теперь у авангарда ЕС накипело: национал-консервативный курс, почти десятилетнее правление правой партии «Право и справедливость», ужесточение закона против абортов, обещание Дуды никогда не допустить в католической Польше института однополой семьи... В общем, политика польских властей идет вразрез с западноевропейскими представлениями о норме: пока должность премьер-министра союзного Люксембурга занимает открытый гомосексуал, десятки польских городов официально объявляют себя зоной, «свободной от ЛГБТ» и даже подписывают соответствующие постановления.

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Конфронтация Польши с Евросоюзом будет нарастать, в ход пойдут угрозы и манипуляции вплоть до намерений выйти из состава Евросоюза, подобно Великобритании, объясняла политолог Наталия Елисеева в комментарии «ПС». Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечал, что курс Польши и Венгрии расходится с общесоюзным не только в вопросе ЛГБТ, но и миграционной политики. Государства Восточной Европы фактически закрыли свои границы от мигрантов из некоторых стран Ближнего Востока, а в Западной Европе их принято ждать с распростертыми объятиями.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что восточноевропейцы последовали за Россией в политике укрепления традиционных ценностей. Так это или нет, но противоречия европейских Востока и Запада ставят под сомнение дальнейшее сосуществование таких союзников в рамках ЕС. Ведь союзничество ограничивать суверенную политику не может, пусть она и далека от западноевропейского леволиберального тренда.