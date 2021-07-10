Британцы озадачили Украину отказом поставлять водометы для катеров "Кентавр"

Украина оказалась в замешательстве после того, как британская компания Rolls-Royce отказалась продать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров.

Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Британия за несколько дней до начала поставок внезапно отказалась устанавливать водометы на катера "Кентавр". Такое решение озадачило украинскую сторону.

"Сослались на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения", — рассказал Бирюков.

Он добавил, что сегодня это не единственная проблема в сфере кораблестроения. По его словам, уже два года на Украине не могут принять на вооружение два построенных катера, потому что не создана специальная комиссия по приемке. Корабли сегодня попросту гниют у причала.