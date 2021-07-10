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Украинская делегация выдвинула условия для переговоров по Донбассу

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Украинская делегация выдвинула условия для переговоров по Донбассу

Киев выдвинул условия для дальнейшего участия в переговорах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Киев потребовал исключить представительницу со стороны ДНР Майю Пирогову, в противном случае украинская делегация отказывается вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить", — сказал представитель украинской делегации Денис Казанский.

Украинская сторона не в первый раз пытается саботировать диалог в рамках ТКГ. В сентябре 2020 года Киев выступил против ведения протокола заседания, а в октябре отказался рассматривать проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.