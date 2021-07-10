Землетрясение не повлияло на боеготовность российских военных объектов в Таджикистане

Российские войска, дислоцированные в Таджикистане, после землетрясения несут службу в штатном режиме, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По информации ЦВО, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Дежурные силы выполняют задачи по предназначению.

"Землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике, — сообщили в ЦВО. — Разрушений и повреждений российских военных объектов нет".

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров с эпицентром в 171 километре к юго-востоку от Худжанда.