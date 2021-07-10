Россиянам рассказали, как можно повторно заболеть COVID-19

Пациенты, которые заявляют, что переболели коронавирусом повторно, скорее всего, болели либо другой инфекцией, либо перенесли другой штамм COVID-19.

Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, пациенты очень редко дважды болеют коронавирусом. Чаще всего это происходит, когда они переболели одним видом коронавируса, а второй раз — другим, передает РИА Новости. Специалист подчеркнул, что вероятность такого случая — один на 100-200 тысяч человек.