Источник Reuters опроверг намерение США оказать военную помощь Гаити

США не планируют предоставлять Гаити военную помощь, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в данный момент Вашингтон не собирается предоставлять содействие Порт-о-Пренсу. Ранее представитель Госдепа подтвердил ТАСС, что власти Гаити запросили у США помощь в сфере безопасности.

Ранее власти Гаити обратились к Вашингтону с просьбой ввести войска для защиты критически важных инфраструктурных объектов. Также министр по выборам Гаити Матиас Пьер сообщал, что просьба была направлена в ООН.

Телеканал "Царьград" ранее информировал, что задержанные наемники "сдали" возможного заказчика покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза. Российский эксперт проанализировал их показания.