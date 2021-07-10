Власти Кубани заявили о штрафах для туристов, не прошедших вакцинацию после приезда

Приехавшие на курорты Кубани туристы в августе должны самостоятельно пройти вакцинацию от COVID-19 в течение трех дней после заселения, иначе им грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей может грозить человеку, который не стал обращаться в больницу для прохождения вакцинации. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Отдых на курортах Краснодарского края может стать дешевле. Коррекция цен может произойти из-за отмен бронирования отелей и гостиниц в связи с новыми правилами для въезда из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом передает сайт 360tv.