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Россиянам назвали доступные для летнего отдыха страны

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Россиянам назвали доступные для летнего отдыха страны

Некоторые заграничные курорты открываются для россиян. Для попадания в страну необходимо выполнить ряд условий.

Россиянам для посещения Египта необходимо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам. "Спутник V" в этот список входит. Также будет достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до момента вылета прямым рейсом в Египет.

Для посещения Греции вне зависимости от того вакцинированы туристы или нет, необходимо предъявить при въезде отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа. Соблюдая подобные правила, россияне также могут выбрать отдых в Турции, на Кипре или в Болгарии. Об этом информирует "Российская газета".

Италия станет доступна для российских туристов, когда в России будет взят контроль над пандемией коронавируса, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Он объяснил, что для контроля над вирусом нужно иметь минимум 70% вакцинированных граждан. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.