Роскосмос предложил создать АЭС для снабжения электричеством базы на Марсе

Специалисты предприятия Роскосмоса КБ "Арсенал" предложили создать на будущей российской базе на Марсе АЭС для снабжения ее электричеством.

В качестве самого реактора предлагается применять технологии, созданные для ядерного космического буксира. Предполагается, что ядерный буксир "Зевс" сможет доставить на орбиту Красной планеты АЭС, а после сбросить ее на парашюте на поверхность планеты. Ядерный буксир "Зевс" сможет также передавать информацию с Марса и находящихся на его орбите космических аппаратов на Землю. Об этом говорится в материалах предприятия, информирует РИА Новости.

NASA ранее сообщала о новом рекорде марсианского вертолета Ingenuity, который улучшил свои же показатели по скорости и дальности полета на Марсе. Вертолет пролетел со скоростью пять метров в секунду 625 метров. Он находился в воздухе 2 минуты и 46 секунд. Об этом передает сайт 360tv.ru.