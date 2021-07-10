Перу надеется до конца июня договориться о поставках вакцины "Спутник V"

Перу рассчитывает достичь прогресса в переговорах о поставках "Спутника V" до вступления в должность нового президента. Об этом сообщил глава минздрава страны Оскар Угарте.

Он сообщил, что переговоры с российским Научно-исследовательским центром им. Гамалеи о поставках почти завершились. По его словам, в скором времени будут сделаны заявления о прогрессе по вопросам заключения контракта и по части регистрации.

"Необходимо подождать, наверняка мы сможем предоставить информацию до истечения срока полномочий президента Франсиско Сагасти", — заявил Угарте.

Ранее телеканал "Царьград" информировал, что медики перечислили симптомы нового варианта коронавируса, который получил название "Лямбда". Он изначально стал распространяться в Южной Америке, в частности — в Перу.