Учения НАТО Sea Breeze в Черном море прошли практически незаметно

Несмотря на заявленный масштаб, совместные маневры НАТО и Украины, стартовавшие в Черном море 28 июня, прошли практически незаметно, считают эксперты.

По словам специалистов, основной этап учений формально стартовал 9 июля. Но уже понятно, что не стоит ожидать от них чего-либо серьезного, сообщает газета "Известия".

Маневры ограничились действиями групп спецназа и небольших наземных подразделений. Корабли НАТО и ВМС Украины выходили в море редко и преимущественно выполняли задачи у своих баз. Большую часть времени они простояли в портах.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что в определенной степени накал учений мог быть слегка сбит встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что США учениями Sea Breeze в Черном море стремятся продемонстрировать всему миру, что сохранили за собой статус гегемона в однополярном мире.