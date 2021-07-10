Захарова посоветовала США переключиться на НЛО с российской угрозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала США переключить внимание с "русской угрозы" на пришельцев и НЛО.

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что "русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным элементом американской внутренней политики. Она с иронией отметила, что у американцев плохо с фантазией и порекомендовала переключиться им на внеземную жизнь.

Телеведущий Fox News Такер Карслон ранее заявил, что он регулярно прослушивался разведкой США из-за его желания взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Захарова отметила, что история не стоила бы внимания, если не факт того, что "опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе".

Ранее между президентами России и США состоялся телефонный разговор, информирует телеканал "Царьград". Беседа была посвящена очередным нападкам на Россию из-за хакерских атак.