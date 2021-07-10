EMA: вакцины Moderna и Pfizer могут вызывать проблемы с сердцем

Побочные эффекты в виде миокардита и перикардита могут вызывать мРНК-вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Миокардит и перикардит — воспалительные состояния сердца. Среди симптомов — отдышка, проблемы с сердцебиением и боль в груди.

Специалисты EMA проанализировали 145 случаев миокардита после вакцинации BioNTech/Pfizer, а также 19 случаев после вакцинации препаратом Moderna. На основе эти данных они рекомендовали обновить информацию о вакцинах, добавив этот побочный эффект в список.

Жительницы Норвегии рассказали о неожиданном эффекте от вакцины компании Pfizer. Об этом сообщает "Царьград".