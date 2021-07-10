Источник в ОПК назвал дату начала испытаний ракет "Циркон"

Испытания российских гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в июле, сообщил источник в ОПК.

Стрельба будет вестись с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" по наземным мишеням, сообщил источник РИА Новости. Госиспытания состоятся в конце июля.

Ранее источники агентства сообщали, что первый пуск "Циркона" планируется осуществить в рамках летних госиспытаний с "Адмирала Горшкова". Завершение государственных испытаний запланировано на этот же год.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет с использованием своего двигателя. Максимальная скорость ракеты достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность — тысяча километров.

Ранее телеканал "Царьград" сообщал, что в Китае рассказали о русском оружии, способном "изменить правила игры". Речь идет о ракетах "Сармат","Циркон" и ЗРК С-500.