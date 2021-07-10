Посол Гаити в США попросил ввести санкции против всех убийц президента Моиза

Санкции в рамках "Акта Магнитского" должны быть введены против всех виновных в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

О введении санкций американскую администрацию попросил посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши. Об этом сообщает агентство Reuters.

Задержанные в Гаити рассказали, что нападение на президента Моиза готовилось месяц, а организатором выступил некий иностранец под именем Майк. Об этом сообщала газета The New York Times. Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен после нападения на его резиденцию в ночь со вторника на среду. В ходе покушения была ранена и доставлена в больницу его супруга, первая леди страны Мартин Моиз.