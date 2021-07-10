Лавров предложил школьнику из Армавира встретиться и обсудить карьеру дипломата

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил лично встретиться с финалистом конкурса "Большая перемена" в "Артеке" Александром Луниным из Армавира.

Способный школьник интересуется дипломатическими отношениями, на фоне чего глава МИД России решил обсудить с ним перспективы будущей профессии. Для этого он позвонил шестикласснику и предложил устроить встречу в Москве или Краснодаре. Как отметил министр, очень важно, что молодое поколение интересуется таким ключевым для страны делом, передает пресс-служба "Большой перемены".

Александр после успеха на конкурсе рассказал, что любит историю России и увлекается международными отношениями. Финалист добавил, что с детства мечтал стать министром иностранных дел, после чего Лавров решил лично переговорить с будущим дипломатом.