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Власти Гаити просят американские войска защитить важную инфраструктуру

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Власти Гаити просят американские войска защитить важную инфраструктуру

Правительство Гаити попросило США направить военных для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза.

О запросе помощи у американских военных информирует агентство Reuters со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.

Президент Гаити был смертельно ранен после нападения на его резиденцию в ночь на среду. Его жену в критическом состоянии доставили в больницу. Местная полиция задержала 17 подозреваемых в совершении нападения на президента. Всего подозревается 28 человек, из них 26 граждане Колумбии, а двое граждане США гаитянского происхождения.