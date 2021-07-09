Афганистан призвал Россию помочь в борьбе с терроризмом

Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом. Об этом в пятницу заявил советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

По его словам, Афганистан приветствует техническую поддержку от всех внешних партнеров. Об этом Хамдулла Мохиб рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Мохиб отметил, что поддержка других стран не должна превращаться во вмешательство во внутренние дела страны. Он добавил, что соблюдение мира и стабильности возможно только при сотрудничестве как в регионе, так и вне его.