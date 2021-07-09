Американский полковник предрек НАТО поражение в случае войны с Россией

Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер рассказал, чем обернется для НАТО война с Россией и Китаем.

Военный конфликт с таким сильным соперником приведет к развалу НАТО, потому что Пентагон избрал своей стратегией наращивать качество вооружения, а не количество. Такое решение привело к тому, что военное ведомство сокращает военнослужащих, надеясь, что новые технологии увеличат ее боеспособность, отметил полковник в материале для Defense News.

Таким образом, Пентагон в последние десятилетия разрушал, чтобы строить, заключил военнослужащий. Теперь у США не хватит мощи, чтобы отразить или сдержать ядерный удар, а также встретиться с сильным противником.