Постпред при ОЗХО возмутился из-за новых несостыковок в деле Навального

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о новых несостыковках и подлогах в "отравлении" осужденного блогера Алексея Навального.

В новых опубликованных документах говорится, что ОЗХО передала Берлину доклад миссии по оказанию запрошенной техпомощи в связи отравлением Навального 20 августа 2020 года. Ранее организация сообщала, что правительство ФРГ от 4 сентября 2020 года запросило у технического секретариата помощь.

Москва будет требовать разъяснений от ОЗХО относительного того, как эксперты могли быть направлены в Германию в день инцидента с блогером при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Александр Шульгин отмечает, что каждый раз появляются новые несостыковки в деле с "отравлением" Навального.

"Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов Секретариата лишь 4-5 сентября 2020 года. Примечательно, что Техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать", — заявил постпред РФ при ОЗХО.

Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как его самочувствие ухудшилось в самолете по пути из Томска. Медики заявили, что причиной плохого самочувствия блогера послужило нарушение обмена веществ. Омские врачи не обнаружили в крови и моче Навального яда.