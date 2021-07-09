Путин и Байден в телефонной беседе с обсудили сотрудничество по Сирии

Пресс-служба Кремля сообщила подробности беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.

Стороны подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности между Россией и США. Путин отметил, что за последние месяцы соответствующие ведомства США не обращались к российской стороне по данному вопросу.

Российский лидер заявил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в области кибербезопасности должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер.

Российский лидер в разговоре с Байденом выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Байден в беседе позитивно оценили координацию усилий по Сирии, в том числе — в совете безопасности ООН. Президенты обсудили ситуацию в республике с акцентом на гуманитарные аспекты