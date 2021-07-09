Путин выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, сообщили в Кремле.

Многоэтажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в Серфсайде, окрестности Майами. Байден подписал указ, объявляющий режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Глава государства также дал распоряжение сотрудникам Федерального управления по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренней безопасности США предоставить местным властям федеральную помощь

К разборам завалов было привлечено множество специалистов. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 78 человек.