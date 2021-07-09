Мэра уральского города не смутило колоритное граффити на фоне во время интервью

Мэр города Камышлов Свердловской области Алексей Половников дал комментарий местным журналистам на фоне надписи "Боже храни андеграунд и Навального".

Ролик опубликовал местный активист и журналист Владислав Постников. На видео местный житель отчитывает мэра Половникова, все это происходит на фоне колоритного "граффити". Вскоре на этом же месте глава города прокомментировал ситуацию.

Как пишет активист, Половников вышел на улицу Камышлова, где идет благоустройство за 89 млн рублей. В ходе оценки работы подрядчика к нему подошел местный житель и стал предъявлять претензии. Судя по реакции уральского градоначальника, надпись на стене его не смутила.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что уральцы, дома которых пострадали от потопа в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском городских округах и Нижнем Тагиле, получат материальную помощь, передает RT.