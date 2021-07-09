Кудерметова и Веснина вышли в финал парного женского Уимблдона

Представительницы России Елена Веснина и Вероника Кудерметова стали вторыми финалистками теннисного турнира в парном разряде, который проходит в английском Уимблдоне.

Россиянкам удалось в тяжелейшем матче обыграть пару из США и Австралии Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5. Игра продолжалась порядка 2,5 часа.

Соперницами Вероники Кудерметовой и Елены Весниной по финалу престижного теннисного турнира в Уимблдоне станут представительница китайского Тайбэя Сэ Шувей и девушка из Бельгии Элисе Мертенс.