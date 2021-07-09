Российский ФБР расследует смерть канадца после длительного пребывания в карцере

Новость о самоубийстве 24-летнего представителя коренного народа гвич’ин Эдварда Сноушоу в 2010 году потрясла канадскую общественность.

Молодой человек наложил на себя руки после того, как провел в одиночном карцере 162 дня. Суд приговорил Сноушоу к пяти годам лишения свободы за вооруженный грабеж и отправил его отбывать наказание в федеральной тюрьме Манитобы. Решение отправить его в карцер было принято потому, что он якобы размахивал ножом, который смастерил из пакета от сока, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

После 134 дней пребывания его перевели в тюрьму строго режима в Эдмонтоне, там молодого человека снова направили в карцер. Через 28 дней он свел счеты с жизнью.

"Если бы хозяин держал собаку взаперти так долго, его обвинили бы в жестоком обращении с животными", — заявила мать Эдварда, комментируя смерть сына.

В ходе официального расследования было установлено, что со стороны администрации тюрем Манитобы и Эдмонтона был допущен целый ряд нарушений. Весной 2021 года семья погибшего обратилась с иском к федеральному правительству Канады, потребовав компенсации за действия сотрудников учреждений, повлекших смерть молодого мужчины.

Ситуацией заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Представители организации в своем Telegram-канале заявили, что направили несколько официальных запросов в адрес официальных лиц в правительстве Канады, а также генеральному прокурору страны с требованием предоставить разъяснения по делу о самоубийстве канадца.