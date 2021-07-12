Леонков: рано или поздно наше терпение по Украине закончится

Ответ России в том случае, если Украина станет для нее военной угрозой, будет очень жестким, а Киев уже сейчас ходит на грани фола.

С таким предупреждением в интервью изданию «Украина.ру» выступил редактор издания «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, комментируя стремление Украины стать членом Североатлантического военного блока.

По словам Леонкова, НАТО уже сейчас превращает украинскую территорию в военный плацдарм, и в России отлично понимают, что Украина уже в скором времени станет для нее проблемой.

«Она и так ходит на грани фола со своими криками «вернем Крым» и «отвоюем Донбасс». Верховная Рада принимает документы, в которых Россию называет врагом, с которой чуть ли война не ведется. Хотя все знают, что Россия не принимает участия в донбасском конфликте», — подчеркнул эксперт.

Россия, напомнил он, участвует в ситуации исключительно в качестве страны, призывающей стороны конфликта к выполнению Минских соглашений, от чего Украина всеми силами отказывается.

В новой национальной стратегии по безопасности, принятой недавно российскими властями, четко прописано, что Москва будет укреплять дружбу с народами Белоруссии и Украины и защищать находящихся за рубежом соотечественников, напомнил Леонков.

«Я ни на что не намекаю, но в Донбассе много человек имеют российские паспорта, — подчеркнул военный эксперт. — Рано или поздно наше терпение по Украине закончится».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин после встречи в Женеве с американским лидером Джо Байденом прямо заявил, что Россия не допустит превращения Украины в военный плацдарм, так как это угрожает российскому суверенитету. А методы, которыми Россия будет этому противодействовать, могут быть разными, и в том числе силовыми, как дал понять Совет Федерации, заключил Алексей Леонков.